Documentaire



Sébastien Roubinet et Rodolphe André entreprennent une expédition inédite : traverser l’océan Arctique uniquement avec la force du vent sur leur catamaran innovant, le Ti Babouche. Leur voyage de près de 3 mois, sans ravitaillement, les mène de l’Alaska au Spitzberg en passant par le Pôle Nord géographique, dans le but de réaliser des relevés et observations sur une coupée de 3000 km pour soutenir un programme scientifique.

Au-delà de l’exploit, ils aspirent à être les témoins d’une époque révolue où l’homme pouvait marcher sur l’eau.

Réalisateurs : Thierry Robert et René Heuzey