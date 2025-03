Depuis quelques semaines, l’Oasis « of the Seas » sillonne les Caraïbes avec, à son bord, ses 5400 passagers et ses...

Avec son vaste garage, le ferry est capable d’engloutir 1 km de voitures et 1800 passagers. Et quand il...

Documentaire

L' »Independence of the seas» est l’un des plus gros paquebots de croisière au monde. Et, depuis plus d’un siècle,...