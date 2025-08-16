Son succès repose sur trois principales caractéristiques : son poids, la forme de sa coque et son incroyable puissance.
Les sous-marins sont des merveilles de technologie, mais ils font aussi partie des engins les plus dangereux jamais construits.
Depuis la guerre en Ukraine et les sanctions prises à l’encontre de Moscou, des dizaines de yachts appartenant à...
Le « Vigilant » est l’un des quatre sous-marins nucléaires français lanceurs d’engins. Il abrite des hommes et des...
Il s’agit sans nul doute de l’exploit de la semaine: le renflouage du Costa Concordia. Il aura finalement...
Les paquebots sont de plus en plus nombreux dans notre lagon. Mais que se passe-t-il à l’intérieur de ces...
Si je vous dis, Moléson, Lavaux, Nyon, Lausanne cela évoque bien sûr pour vous des noms bien de chez...
Depuis quelques semaines, l’Oasis « of the Seas » sillonne les Caraïbes avec, à son bord, ses 5400 passagers et ses...
Entre terre et mer a suivi les différentes étapes de la construction d’un catamaran à moteur de 12 mètres...
Véritable institution flottante, le Belem est vieille dame très convoitée, avec ses trois mâts, ses 22 voiles et ses...
Fred et Jamy nous font partager une partie de bataille navale à grande échelle. Ils nous font parcourir les...
Thalassa était à bord du remorquer l’Abeille-Bourdon et a suivi toutes les opérations de sauvetage du Modern Express qui...
Qu’il s’agisse de très grands navires surnommés ou de plus petits navires, tout de même capables de naviguer dans...
L’Europe, c’est le paradis des bateliers ! Vingt mille kilomètres de voies navigables permettent aux péniches de relier directement...
Pendant longtemps, il fut le plus grand paquebot du monde. Le France faisait la fierté du Havre, port où...
Vie et Mort de l’America : grandeur et décadence de l’un des paquebots américain le plus sophistiqué et le...
L’équipe de C’est pas sorcier prend la direction de la Normandie pour embarquer à bord du trois-mâts le BELEM....
C’est le premier port de France et une véritable porte d’entrée vers l’Europe. Le GPMM, Grand Port Maritime de...
Grandeur et décadence de l’un des paquebots américain le plus sophistiqué et le plus sûr, l’America fut lancé en...
Avec la pandémie, une vague de faillites a fait sérieusement tanguer le secteur des croisières. Conséquence : nombreux sont...
Rotterdam est une porte d’entrée vers l’Europe pour les produits du monde entier. Toutes sortes de marchandises y...
