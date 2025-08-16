Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comment les sous-marins se rendent invisibles et trompent les sonars Les sous-marins sont des merveilles de technologie, mais ils font aussi partie des engins les plus dangereux jamais construits.

Documentaire A bord des plus beaux yachts du monde Depuis la guerre en Ukraine et les sanctions prises à l’encontre de Moscou, des dizaines de yachts appartenant à...

Documentaire Le Vigilant : immersion dans un sous-marin nucléaire Le « Vigilant » est l’un des quatre sous-marins nucléaires français lanceurs d’engins. Il abrite des hommes et des...

Documentaire Costa Concordia, les coulisses d’un exploit Il s’agit sans nul doute de l’exploit de la semaine: le renflouage du Costa Concordia. Il aura finalement...

Documentaire Entre terre et mer – Croisière, bienvenue à bord ! Les paquebots sont de plus en plus nombreux dans notre lagon. Mais que se passe-t-il à l’intérieur de ces...

Documentaire Larguer les amarres Si je vous dis, Moléson, Lavaux, Nyon, Lausanne cela évoque bien sûr pour vous des noms bien de chez...

Documentaire A bord de l’Oasis of the Seas Depuis quelques semaines, l’Oasis « of the Seas » sillonne les Caraïbes avec, à son bord, ses 5400 passagers et ses...

Documentaire Entre terre et mer – Chantier naval Entre terre et mer a suivi les différentes étapes de la construction d’un catamaran à moteur de 12 mètres...

Documentaire Le Belem Véritable institution flottante, le Belem est vieille dame très convoitée, avec ses trois mâts, ses 22 voiles et ses...

Documentaire C’est pas sorcier – Porte-avions Fred et Jamy nous font partager une partie de bataille navale à grande échelle. Ils nous font parcourir les...

Documentaire Le sauvetage du Modern Express Thalassa était à bord du remorquer l’Abeille-Bourdon et a suivi toutes les opérations de sauvetage du Modern Express qui...

Documentaire Sept mers de glace Qu’il s’agisse de très grands navires surnommés ou de plus petits navires, tout de même capables de naviguer dans...

Documentaire C’est pas sorcier – Canaux L’Europe, c’est le paradis des bateliers ! Vingt mille kilomètres de voies navigables permettent aux péniches de relier directement...

Documentaire La dernière visite du France Pendant longtemps, il fut le plus grand paquebot du monde. Le France faisait la fierté du Havre, port où...

Documentaire Navires de légendes : vie et mort de l’America, Askoy-II, Le Créole Vie et Mort de l’America : grandeur et décadence de l’un des paquebots américain le plus sophistiqué et le...

Documentaire C’est pas sorcier – Du vent dans les voiles L’équipe de C’est pas sorcier prend la direction de la Normandie pour embarquer à bord du trois-mâts le BELEM....

Documentaire Grand Port Maritime de Marseille : plongée dans un port XXL C’est le premier port de France et une véritable porte d’entrée vers l’Europe. Le GPMM, Grand Port Maritime de...

Documentaire Vie et mort du voilier l’America Grandeur et décadence de l’un des paquebots américain le plus sophistiqué et le plus sûr, l’America fut lancé en...

Documentaire Mort et renaissance des navires de croisière Avec la pandémie, une vague de faillites a fait sérieusement tanguer le secteur des croisières. Conséquence : nombreux sont...