Documentaire

Les navires de guerre sont des machines sophistiquées qui ont su s’adapter aux nouvelles technologies. Ce documentaire revient sur l’épopée du «Mary Rose», fierté d’Henry VIII et premier navire sur lequel les archers ont laissé la place à l’artillerie lourde. Nous verrons comment les avancées stratégiques et technologiques ont changé les marines européennes. Embarquez à bord du HMS Victory de l’amiral Nelson armé de ses canons révolutionnaires. Enfin, la goélette Kathleen and May témoigne du rôle crucial des navires en bois pendant la Seconde Guerre mondiale.