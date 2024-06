Documentaire

Sunset Wharf, Miami : au fond du bassin, au milieu des derniers-nés de ces navires de croisières aux allures futuristes, « Sovereign for the Seas », « Dreaward », le « Norway » reste impavide. Il en a vu d’autres… Sous ses nouvelles infrastructures on perçoit encore les belles lignes de celui qui fut l’un des plus prestigieux paquebots de tous les temps, « France ». Comment la France a-t-elle perdu cet ambassadeur de son art de vivre, ce symbole de puissance et de rayonnement national, dans cette période de croissance et de développement d’après-guerre ? Cinq jours de croisière, le temps de revenir en arrière pour un voyage de cinq années de 1974 à 1979 pour comprendre comment le paquebot « France » est devenu le « Norway ».