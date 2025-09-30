C’est l’histoire d’un bateau qui pouvait se transformer en laboratoire. La barge scientifique, mise au point au laboratoire du Criobe à Moorea, peut se mettre sur pilotis pour plus de stabilité. Conçue pour explorer les lagons, elle passe partout, même quand il y a peu d’eau. Les scientifiques peuvent ainsi réaliser les manipulations directement en mer, sans avoir besoin de ramener les échantillons au laboratoire. Équipée des dernières technologies, elle peut explorer les fonds marins grâce à un radar multifaisceaux et un drone sous-marin. Elle permet également de faire de l’observation sur le long terme en donnant la possibilité de vivre plusieurs mois sur place.
