Documentaire

Depuis quelques semaines, l’Oasis « of the Seas » sillonne les Caraïbes avec, à son bord, ses 5400 passagers et ses 2000 membres d’équipage. Il est aussi grand que cinq avions et haut comme un immeuble de vingt étages. Plongez dans les coulisses du géant des mers. Un documentaire de Stéphane Haussy . Productions Tony Comiti.