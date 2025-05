Documentaire

Le « Vigilant » est l’un des quatre sous-marins nucléaires français lanceurs d’engins.Il abrite des hommes et des femmes qui opèrent dans la plus grande discrétion. Ces derniers se doivent d’être hautement qualifiés et entraînés pour survivre au sein de cet appareil qui a la capacité de plonger jusqu’à 400 m de profondeur et de rester plusieurs mois hors des radars.L’immersion au sein du sous-marin permet de mieux comprendre les particularités des personnes en charge de la dissuasion nucléaire française. Un documentaire d’Erik WORINGER.