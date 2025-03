Documentaire

Si je vous dis, Moléson, Lavaux, Nyon, Lausanne cela évoque bien sûr pour vous des noms bien de chez nous mais ce sont aussi les noms d’immenses cargos qui parcourent les mers et océans de notre planète sous pavillon suisse. Pour avoir une marine marchande dans son pays nul n’est besoin d’avoir un littoral. Eh oui la Suisse qui ne possède que des eaux intérieures à bel et bien sa propre marine marchande. Une de nos équipes de Passe-moi les Jumelles a embarqué à Gibraltar sur le Moleson et a voyagé pendant 5 jours à bord pour vous faire découvrir à travers le portrait de son capitaine suisse, les coulisses de ce vraquier transportant du colza chargé en mer noir en Roumanie et à destination de Anvers en Belgique. Un documentaire de Jean-Marc Chevillard.