Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Immersion à bord des bateaux les plus puissants du monde À bord des géants des mers, là où l’humain affronte l’impossible. Ce documentaire nous fait vivre de l’intérieur les...

Documentaire Le labo sur l’eau C’est l’histoire d’un bateau qui pouvait se transformer en laboratoire. La barge scientifique, mise au point au laboratoire du...

Documentaire WW2 – L’age d’or des navires de guerre Durant les 1ère et 2nde Guerres Mondiales, les navires de guerre ont joué un rôle sans précédent. Certes, il...

Documentaire Il fabrique des yachts écolos Ses bateaux fonctionnent à l’énergie solaire

Article 4 infos insolites sur les sous-marins Les sous-marins fascinent autant qu’ils intriguent. Ces géants des mers, souvent enveloppés de mystère, combinent prouesses technologiques, anecdotes surprenantes...

Documentaire La plongée d’un sous-marin nucléaire Ils ferment la « boite » pour 40 jours

Documentaire L’USS Nimitz, un porte-avions gigantesque de 100 000 tonnes Ce porte-avions de 330 mètres est presque une ville flottante, 6 000 hommes travaillent dessus.

Documentaire L’Arktika, le colossal brise-glace russe aux 80 000 chevaux Son succès repose sur trois principales caractéristiques : son poids, la forme de sa coque et son incroyable puissance.

Documentaire Costa Concordia, les coulisses d’un exploit Il s’agit sans nul doute de l’exploit de la semaine: le renflouage du Costa Concordia. Il aura finalement...

Documentaire Le Meraviglia : géant des mers Le «Meraveglia», un paquebot doté des toutes dernières technologies, est le dernier joyau français des Chantiers de l’Atlantique de...

Documentaire C’est pas sorcier – Silence on tourne les sous marins Nous partons à bord d’un sous-marin militaire pour les grandes profondeurs des océans. Nous découvrons les postes-clés et les...

Documentaire Un petit sous-marin au secours des gros Présentation du modèle « NSRS « , destiné à porter secours aux submersibles en difficulté… Un reportage d’Yves Pelissier.

Documentaire L’histoire des sous-marins | Le mythe des profondeurs En moins de deux siècles, les submersibles ont connu de formidables évolutions technologiques. Retour sur leur histoire, de l’exploration...

Documentaire Le navire qui a changé le monde En février 1912, la société danoise East Asiatic Company fait sensation en lançant le premier transatlantique à moteur diesel,...

Documentaire Titans des mers – Navire de croisiere Gigantesque navire de croisière aux aménagements de luxe conçu pour naviguer jusqu´en Antarctique, le Boréal est pourtant aussi racé...

Article Moteurs électriques pour bateau : une révolution verte Le monde évolue à une vitesse fulgurante et les technologies vertes prennent de plus en plus de place dans...

Documentaire Grand Port Maritime de Marseille : plongée dans un port XXL C’est le premier port de France et une véritable porte d’entrée vers l’Europe. Le GPMM, Grand Port Maritime de...

Documentaire Titans des mers – Ferry XXL Les océans du globe sont sillonnés par des bâtiments exceptionnels par leurs dimensions, leurs technologies, leurs missions… Conçu pour...