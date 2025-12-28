Nous sommes au milieu du lac Léman, à bord d’un bateau solaire, énergétiquement autonome, qui peut naviguer de Genève à Villeneuve uniquement avec l’énergie du soleil.
Nous sommes au milieu du lac Léman, à bord d’un bateau solaire, énergétiquement autonome, qui peut naviguer de Genève à Villeneuve uniquement avec l’énergie du soleil.
À bord des géants des mers, là où l’humain affronte l’impossible. Ce documentaire nous fait vivre de l’intérieur les...
C’est l’histoire d’un bateau qui pouvait se transformer en laboratoire. La barge scientifique, mise au point au laboratoire du...
Durant les 1ère et 2nde Guerres Mondiales, les navires de guerre ont joué un rôle sans précédent. Certes, il...
Ses bateaux fonctionnent à l’énergie solaire
Les sous-marins fascinent autant qu’ils intriguent. Ces géants des mers, souvent enveloppés de mystère, combinent prouesses technologiques, anecdotes surprenantes...
Ils ferment la « boite » pour 40 jours
Ce porte-avions de 330 mètres est presque une ville flottante, 6 000 hommes travaillent dessus.
Son succès repose sur trois principales caractéristiques : son poids, la forme de sa coque et son incroyable puissance.
Il s’agit sans nul doute de l’exploit de la semaine: le renflouage du Costa Concordia. Il aura finalement...
Enfilez bottes et cirés : les sorciers nous emmènent à la découverte des formules 1 des mers que sont...
Le «Meraveglia», un paquebot doté des toutes dernières technologies, est le dernier joyau français des Chantiers de l’Atlantique de...
Nous partons à bord d’un sous-marin militaire pour les grandes profondeurs des océans. Nous découvrons les postes-clés et les...
Présentation du modèle « NSRS « , destiné à porter secours aux submersibles en difficulté… Un reportage d’Yves Pelissier.
En moins de deux siècles, les submersibles ont connu de formidables évolutions technologiques. Retour sur leur histoire, de l’exploration...
En février 1912, la société danoise East Asiatic Company fait sensation en lançant le premier transatlantique à moteur diesel,...
Gigantesque navire de croisière aux aménagements de luxe conçu pour naviguer jusqu´en Antarctique, le Boréal est pourtant aussi racé...
Le monde évolue à une vitesse fulgurante et les technologies vertes prennent de plus en plus de place dans...
C’est le premier port de France et une véritable porte d’entrée vers l’Europe. Le GPMM, Grand Port Maritime de...
Les océans du globe sont sillonnés par des bâtiments exceptionnels par leurs dimensions, leurs technologies, leurs missions… Conçu pour...
Bienvenue à bord du OOCL Atlanta, navire de 134 000 tonnes et faites la rencontre de son capitaine :...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site