Documentaire L’Arktika, le colossal brise-glace russe aux 80 000 chevaux Son succès repose sur trois principales caractéristiques : son poids, la forme de sa coque et son incroyable puissance.

Documentaire A bord des plus beaux yachts du monde Depuis la guerre en Ukraine et les sanctions prises à l’encontre de Moscou, des dizaines de yachts appartenant à...

Documentaire Le Vigilant : immersion dans un sous-marin nucléaire Le « Vigilant » est l’un des quatre sous-marins nucléaires français lanceurs d’engins. Il abrite des hommes et des...

Documentaire Costa Concordia, les coulisses d’un exploit Il s’agit sans nul doute de l’exploit de la semaine: le renflouage du Costa Concordia. Il aura finalement...

Documentaire Entre terre et mer – Croisière, bienvenue à bord ! Les paquebots sont de plus en plus nombreux dans notre lagon. Mais que se passe-t-il à l’intérieur de ces...

Documentaire Larguer les amarres Si je vous dis, Moléson, Lavaux, Nyon, Lausanne cela évoque bien sûr pour vous des noms bien de chez...

Documentaire A bord de l’Oasis of the Seas Depuis quelques semaines, l’Oasis « of the Seas » sillonne les Caraïbes avec, à son bord, ses 5400 passagers et ses...

Documentaire Entre terre et mer – Chantier naval Entre terre et mer a suivi les différentes étapes de la construction d’un catamaran à moteur de 12 mètres...

Documentaire L’histoire des sous-marins (1/2) | Le mythe des profondeurs En moins de deux siècles, les submersibles ont connu de formidables évolutions technologiques. Retour sur leur histoire, de l’exploration...

Documentaire Le sous-marin Americain USS Texas L’USS Texas (SSN-775) est un sous-marin nucléaire d’attaque de classe Virginia de l’US Navy. Il fut mis en service...

Documentaire WW2 – L’age d’or des navires de guerre Durant les 1ère et 2nde Guerres Mondiales, les navires de guerre ont joué un rôle sans précédent. Certes, il...

Documentaire L’Abeille Flandre, chasseur de tempête Ouessant, à la pointe de la Bretagne, c’est le cap Horn de l’Europe. La zone des tempêtes, des courants...

Documentaire Géants des océans Plus long qu’un porte-avions, plus large qu’un terrain de football, l’Emma Mærsk compte douze étages, peut transporter 11 000...

Documentaire Le Symphony, le plus grand yacht du monde A 130 millions d’euros, il a même le droit à un héliport sur son bateau. Dans le monde luxueux...

Documentaire Le nouveau ferry d’Hawaï Le Hawaii superferry est un catamaran de 14 000 tonnes conçu pour transporter près de 1000 passagers, 300 véhicules...

Documentaire Le monde des bateaux à moteur – Riva Avec ses 10 mètres de fibre de verre, d’acajou, de chrome et d’acier, l’Aquariva est un bateau de luxe...

Documentaire Navires de guerre : les lanceurs de torpilles En 1866, l’invention de la torpille donne une nouvelle dimension à la guerre navale. Des vaisseaux tels que les...

Documentaire Navires légendes : Le Britanis Comme chaque semaine depuis maintenant des années, le Britanis va quitter Miami pour une croisière de cinq jours :...

Documentaire Le labo sur l’eau C’est l’histoire d’un bateau qui pouvait se transformer en laboratoire. La barge scientifique, mise au point au laboratoire du...