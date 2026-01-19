Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Des bateaux écologiques sur le Léman Nous sommes au milieu du lac Léman, à bord d’un bateau solaire, énergétiquement autonome, qui peut naviguer de Genève...

Documentaire Immersion à bord des bateaux les plus puissants du monde À bord des géants des mers, là où l’humain affronte l’impossible. Ce documentaire nous fait vivre de l’intérieur les...

Documentaire Le labo sur l’eau C’est l’histoire d’un bateau qui pouvait se transformer en laboratoire. La barge scientifique, mise au point au laboratoire du...

Documentaire WW2 – L’age d’or des navires de guerre Durant les 1ère et 2nde Guerres Mondiales, les navires de guerre ont joué un rôle sans précédent. Certes, il...

Documentaire Il fabrique des yachts écolos Ses bateaux fonctionnent à l’énergie solaire

Article 4 infos insolites sur les sous-marins Les sous-marins fascinent autant qu’ils intriguent. Ces géants des mers, souvent enveloppés de mystère, combinent prouesses technologiques, anecdotes surprenantes...

Documentaire La plongée d’un sous-marin nucléaire Ils ferment la « boite » pour 40 jours

Documentaire L’USS Nimitz, un porte-avions gigantesque de 100 000 tonnes Ce porte-avions de 330 mètres est presque une ville flottante, 6 000 hommes travaillent dessus.

Documentaire Navires de légendes : la fin du paquebot France Sunset Wharf, Miami : au fond du bassin, au milieu des derniers-nés de ces navires de croisières aux allures...

Documentaire Le Queen Mary 2 à Saint-Nazaire S’il est une institution qui illustre à merveille les croisières de rêve, c’est bien le Queen Mary 2. Il...

Documentaire Le navire qui a changé le monde En février 1912, la société danoise East Asiatic Company fait sensation en lançant le premier transatlantique à moteur diesel,...

Documentaire Le Symphony, le plus grand yacht du monde A 130 millions d’euros, il a même le droit à un héliport sur son bateau. Dans le monde luxueux...

Documentaire C’est pas sorcier – Chasseurs d’épaves Fred et Jamy partent fouiller sous les mers dans un chantier d’archéologie sous-marine. Ils espèrent retrouver les traces de...

Documentaire L’Abeille Flandre, chasseur de tempête Ouessant, à la pointe de la Bretagne, c’est le cap Horn de l’Europe. La zone des tempêtes, des courants...

Documentaire Navires de guerre : les lanceurs de torpilles En 1866, l’invention de la torpille donne une nouvelle dimension à la guerre navale. Des vaisseaux tels que les...

Documentaire Construire l’impossible – Sous-marin nucléaire Les sous-marins de la classe Virginia sont de véritables titans technologiques des fonds marins. Le premier représentant de cette...

Documentaire Monaco Yachts Show : la frénésie des palaces flottants Un homme d’affaires franco-libanais multimillionnaire et sa petite amie mannequin louent un yacht de 40 mètres à Monte Carlo...

Documentaire Le bateau solaire Raphaël Domjan est un touche-à-tout, passionné d’aventures et d’explorations. Ce Suisse de 38 ans, ambulancier à Lausanne, imagine le...