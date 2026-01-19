Nous sommes au milieu du lac Léman, à bord d’un bateau solaire, énergétiquement autonome, qui peut naviguer de Genève...
À bord des géants des mers, là où l’humain affronte l’impossible. Ce documentaire nous fait vivre de l’intérieur les...
C’est l’histoire d’un bateau qui pouvait se transformer en laboratoire. La barge scientifique, mise au point au laboratoire du...
Durant les 1ère et 2nde Guerres Mondiales, les navires de guerre ont joué un rôle sans précédent. Certes, il...
Ses bateaux fonctionnent à l’énergie solaire
Les sous-marins fascinent autant qu’ils intriguent. Ces géants des mers, souvent enveloppés de mystère, combinent prouesses technologiques, anecdotes surprenantes...
Ils ferment la « boite » pour 40 jours
Ce porte-avions de 330 mètres est presque une ville flottante, 6 000 hommes travaillent dessus.
Enfilez bottes et cirés : les sorciers nous emmènent à la découverte des formules 1 des mers que sont...
Sunset Wharf, Miami : au fond du bassin, au milieu des derniers-nés de ces navires de croisières aux allures...
S’il est une institution qui illustre à merveille les croisières de rêve, c’est bien le Queen Mary 2. Il...
En février 1912, la société danoise East Asiatic Company fait sensation en lançant le premier transatlantique à moteur diesel,...
A 130 millions d’euros, il a même le droit à un héliport sur son bateau. Dans le monde luxueux...
Fred et Jamy partent fouiller sous les mers dans un chantier d’archéologie sous-marine. Ils espèrent retrouver les traces de...
Ouessant, à la pointe de la Bretagne, c’est le cap Horn de l’Europe. La zone des tempêtes, des courants...
En 1866, l’invention de la torpille donne une nouvelle dimension à la guerre navale. Des vaisseaux tels que les...
Les sous-marins de la classe Virginia sont de véritables titans technologiques des fonds marins. Le premier représentant de cette...
Un homme d’affaires franco-libanais multimillionnaire et sa petite amie mannequin louent un yacht de 40 mètres à Monte Carlo...
Raphaël Domjan est un touche-à-tout, passionné d’aventures et d’explorations. Ce Suisse de 38 ans, ambulancier à Lausanne, imagine le...
Grandeur et décadence de l’un des paquebots américain le plus sophistiqué et le plus sûr, l’America fut lancé en...
