Documentaire Il fabrique des yachts écolos Ses bateaux fonctionnent à l’énergie solaire

Article 4 infos insolites sur les sous-marins Les sous-marins fascinent autant qu’ils intriguent. Ces géants des mers, souvent enveloppés de mystère, combinent prouesses technologiques, anecdotes surprenantes...

Documentaire La plongée d’un sous-marin nucléaire Ils ferment la « boite » pour 40 jours

Documentaire L’USS Nimitz, un porte-avions gigantesque de 100 000 tonnes Ce porte-avions de 330 mètres est presque une ville flottante, 6 000 hommes travaillent dessus.

Documentaire L’Arktika, le colossal brise-glace russe aux 80 000 chevaux Son succès repose sur trois principales caractéristiques : son poids, la forme de sa coque et son incroyable puissance.

Documentaire Comment les sous-marins se rendent invisibles et trompent les sonars Les sous-marins sont des merveilles de technologie, mais ils font aussi partie des engins les plus dangereux jamais construits.

Documentaire A bord des plus beaux yachts du monde Depuis la guerre en Ukraine et les sanctions prises à l’encontre de Moscou, des dizaines de yachts appartenant à...

Documentaire Le Vigilant : immersion dans un sous-marin nucléaire Le « Vigilant » est l’un des quatre sous-marins nucléaires français lanceurs d’engins. Il abrite des hommes et des...

Documentaire Sous-marin nucléaire – Déconstruction XXL Fleuron de la dissuasion nucléaire depuis 40 ans, le sous-marin nucléaire lanceur d´engins « L´Indomptable » est en bout...

Documentaire Assemblage de l’AquaDome du plus grand paquebot au monde La pièce maîtresse de l’Icon of the Seas doit d’abord être assemblée avant d’être installée sur le navire, qui...

Documentaire Un siècle de bateaux A la fin du 20ème siècle les bateaux anglais ont constitué un vaste empire à travers le monde. leurs...

Documentaire L’histoire des sous-marins (1/2) | Le mythe des profondeurs En moins de deux siècles, les submersibles ont connu de formidables évolutions technologiques. Retour sur leur histoire, de l’exploration...

Documentaire Les voiles noires de 70 millions d’euros Un voilier de 70 mètres de long qui défie la nature et votre banquier

Documentaire Géants des mers – Viking Sea Propriété de la compagnie Viking River Cruises, le « Viking Sea » est un navire au décor scandinave aussi...

Documentaire C’est pas sorcier – Silence on tourne les sous marins Nous partons à bord d’un sous-marin militaire pour les grandes profondeurs des océans. Nous découvrons les postes-clés et les...

Documentaire Navires légendes : Phocea, bâteau de course puis yacht de luxe Voilier exceptionnel construit par le navigateur Alain Colas en 1976 pour la course Transatlantique en solitaire. Ce 4 mâts...

Documentaire Un petit sous-marin au secours des gros Présentation du modèle « NSRS « , destiné à porter secours aux submersibles en difficulté… Un reportage d’Yves Pelissier.

Documentaire Entre terre et mer – Croisière, bienvenue à bord ! Les paquebots sont de plus en plus nombreux dans notre lagon. Mais que se passe-t-il à l’intérieur de ces...

Documentaire L’Abeille Flandre, chasseur de tempête Ouessant, à la pointe de la Bretagne, c’est le cap Horn de l’Europe. La zone des tempêtes, des courants...