De son nom de code R91, le porte-avions Charles De Gaulle est un immense bâtiment armé appartenant à la Marine nationale française, le premier et unique navire de guerre à propulsion nucléaire d’Europe. Ce géant des mers qui a coûté plus de 3 milliards d’euros transporte des armements aériens allant des hélicoptères de combats, des hawkeyes aux rafales.