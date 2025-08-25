Ce porte-avions de 330 mètres est presque une ville flottante, 6 000 hommes travaillent dessus.
Son succès repose sur trois principales caractéristiques : son poids, la forme de sa coque et son incroyable puissance.
Les sous-marins sont des merveilles de technologie, mais ils font aussi partie des engins les plus dangereux jamais construits.
Depuis la guerre en Ukraine et les sanctions prises à l’encontre de Moscou, des dizaines de yachts appartenant à...
Le « Vigilant » est l’un des quatre sous-marins nucléaires français lanceurs d’engins. Il abrite des hommes et des...
Il s’agit sans nul doute de l’exploit de la semaine: le renflouage du Costa Concordia. Il aura finalement...
Les paquebots sont de plus en plus nombreux dans notre lagon. Mais que se passe-t-il à l’intérieur de ces...
Si je vous dis, Moléson, Lavaux, Nyon, Lausanne cela évoque bien sûr pour vous des noms bien de chez...
Raphaël Domjan est un touche-à-tout, passionné d’aventures et d’explorations. Ce Suisse de 38 ans, ambulancier à Lausanne, imagine le...
La Flore reposait depuis quelques années dans l’une des alvéoles du K1 mais pour la remise aux normes des...
Propriété de la compagnie Viking River Cruises, le « Viking Sea » est un navire au décor scandinave aussi...
Ouessant, à la pointe de la Bretagne, c’est le cap Horn de l’Europe. La zone des tempêtes, des courants...
Titanic, Normandie, France. Des noms mythiques pour des paquebots hors du commun. Fred et Jamy nous font voyager à...
Dans ce second volet, on découvre l’évolution technologique rapide des sous-marins avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale,...
Partez à la découverte du département des phares et balises du musée maritime de Nouméa. Quels dispositifs sont mis...
L' »Independence of the seas» est l’un des plus gros paquebots de croisière au monde. Et, depuis plus d’un siècle,...
« Fleur Bleue », le Lacustre le plus titré du Léman. A travers lui, c’est le parcours d’un homme qui se...
Ses bateaux fonctionnent à l’énergie solaire
Mis en service en 2006, le «Freedom Of The Sea» est un gigantesque navire de 339 mètres de long...
L´USCGC Bertholf est le plus récent bâtiment entré en service dans l´United States Coast Guard, chargé de la protection...
