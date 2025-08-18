Ce porte-avions de 330 mètres est presque une ville flottante, 6 000 hommes travaillent dessus.
Son succès repose sur trois principales caractéristiques : son poids, la forme de sa coque et son incroyable puissance.
Les sous-marins sont des merveilles de technologie, mais ils font aussi partie des engins les plus dangereux jamais construits.
Depuis la guerre en Ukraine et les sanctions prises à l’encontre de Moscou, des dizaines de yachts appartenant à...
Le « Vigilant » est l’un des quatre sous-marins nucléaires français lanceurs d’engins. Il abrite des hommes et des...
Il s’agit sans nul doute de l’exploit de la semaine: le renflouage du Costa Concordia. Il aura finalement...
Les paquebots sont de plus en plus nombreux dans notre lagon. Mais que se passe-t-il à l’intérieur de ces...
Si je vous dis, Moléson, Lavaux, Nyon, Lausanne cela évoque bien sûr pour vous des noms bien de chez...
Depuis quelques semaines, l’Oasis « of the Seas » sillonne les Caraïbes avec, à son bord, ses 5400 passagers et ses...
Les bathyscaphes sont des engins sous-marins d’exploration abyssale. En service de 1948 à 1982, ils ont été alors les...
Les écosystèmes aquatiques, qu’ils soient naturels ou artificiels, sont souvent menacés par la prolifération des plantes aquatiques et des...
L’exploration de l’épave du célèbre cuirassé du IIIe Reich, coulé en 1941 par les Britanniques. Une palpitante plongée dans...
Mis en service en 2006, le «Freedom Of The Sea» est un gigantesque navire de 339 mètres de long...
Grandeur et décadence de l’un des paquebots américain le plus sophistiqué et le plus sûr, l’America fut lancé en...
Le monde évolue à une vitesse fulgurante et les technologies vertes prennent de plus en plus de place dans...
Plus de soixante ans ans séparent leur conception : le premier est né dans les années 1960 où il...
Juan de la Cosa, l’ange gardien du Golfe de Gascogne… Chaque année, quand revient le mois de juin, plus...
L’USS Texas (SSN-775) est un sous-marin nucléaire d’attaque de classe Virginia de l’US Navy. Il fut mis en service...
L' »Independence of the seas» est l’un des plus gros paquebots de croisière au monde. Et, depuis plus d’un siècle,...
Bateau de pêche, super-remorqueur, ferry… les équipes dépannent, démontent, réparent et remontent les navires endommagés. L’équipe du « Diversified...
Avec ses 10 mètres de fibre de verre, d’acajou, de chrome et d’acier, l’Aquariva est un bateau de luxe...
