Il y a bientôt 44 ans, Niki Lauda était victime d’un terrible accident, brûlé vif dans sa Ferrari en plein Grand Prix d’Allemagne. Quarante-deux petits jours plus tard, il reprenait le volant pour défendre son titre de champion du monde. L’Autrichien, modèle d’intelligence, de recul et de réflexion, avait réussi le come-back le plus insensé de l’histoire du sport.