A travers l’évocation du créateur du Judo et de sa formidable intuition consistant à passer d’un art martial à mauvaise réputation à un système d’éducation du corps et de l’esprit, ce film est le récit d’un pari incroyable. Entre grands champions et humbles pratiquants de petits clubs de dojos, entre compétiteurs de haut-niveau et jeunes débutants, professeurs chevronnés et jeunes enseignants, ce film revient sur la formidable idée développée par cette discipline, celle d’une prospérité et d’une entraide mutuelle.
Ecrit par
Thierry AGUILA & Michel BROUSSE
Réalisé par
Thierry AGUILA
Une Production
Comic Strip Production
Avec la participation
De La Fédération Française de Judo