Il y a onze ans, le Grand Prix du Brésil a été le théâtre du final le plus fou de l’histoire de la F1. Ce jour-là, Lewis Hamilton a été sacré champion du monde pour la première fois. Jusqu’à trois virages de l’arrivée, la couronne était sur la tête d’un autre, Felipe Massa. Et puis le Britannique l’a arrachée d’un souffle. Fondateur pour Hamilton. Crève-cœur pour Massa.