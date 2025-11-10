Ressources Dans la même catégorie

Article L’histoire du rugby Le rugby est un sport collectif captivant qui voit deux équipes s’affronter dans une lutte pour prendre possession d’un...

Documentaire Aventurier et ancien champion d’avirons, Emile se la coule douce Emile Clerc est un jeune octogénaire au mille et une vie. Pécheur professionnel sur le Lac Léman durant 32...

Article Faire du sport à la maison : comment rester motivé sans coach ? Faire du sport à la maison peut sembler simple en théorie, mais dans la pratique, garder la motivation sans...

Conférence Les vrais enseignements de la Première Guerre mondiale La Première Guerre mondiale, souvent qualifiée de Grande Guerre, a bouleversé le monde bien au-delà de ses champs de...

Podcast Rocky Bleier, survivant du Vietnam et roi du Super Bowl Quatre fois vainqueur du Super Bowl et membre de la célèbre dynastie des Pittsburgh Steelers qui a régné sur...

Conférence Sports d’endurance : performance – prévention – pathologie Course à pied de montagne, cyclisme ou encore ski de fond, les sports d’endurance connaissent un véritable essor. Bénéfiques...

Documentaire Champion de trottinette freestyle, Benjamin Friant invente le foil scoot à 34 ans Benjamin Friant, pionnier & champion de trottinette freestyle, a transformé sa passion en carrière sportive professionnelle. Pendant 17 ans,...

Podcast Comment Mathieu Blanchard optimise-t-il son sommeil ? Dans cet épisode Mathieu Blanchard nous délivre ses secrets pour optimiser son sommeil : « On progresse dans le sommeil,...

Documentaire Les légendes de l’OM – Didier Deschamps Didier Deschamps, vainqueur dans l’âme ! L’Olympique de Marseille est un club de légende ou plutôt de légendes. Cela...

Documentaire Portrait de supporter – Foot, Irlande Il est un fan inconditionnel de l’équipe de foot d’Irlande. Toute sa vie personnelle et professionnelle gravite autour. C’est...

Documentaire Le revers de la médaille, être champion à tout prix La famille Reinders lève le voile sur les coulisses du ski de compétition. Les jeunes skieurs professionnels qui s’élancent...

Podcast Comment gravir un 8000m ? La méthode de la meilleure alpiniste française Gravir un sommet de 8000 mètres, une expérience à la fois intense et exigeante, nécessite une préparation rigoureuse, une...

Article Optimisez votre récupération sportive : astuces pour mieux récupérer et progresser Dans le sport, la progression ne se joue pas uniquement lors des séances d’entraînement. Une bonne récupération est essentielle...

Article Comment calculer sa fréquence cardiaque maximale ? La fréquence cardiaque maximale (FCM) est un indicateur essentiel pour les sportifs et les personnes souhaitant surveiller leur condition...

Documentaire Les frères Klitschko : icônes de l’Ukraine L’actuel maire de Kiev, Vitali Klitschko, et son frère Wladimir ont longtemps été de très grands boxeurs, collectionneurs de...

Article Perdez du poids haut du corps Que vous soyez un athlète en quête de performance, une personne désireuse d’affiner sa silhouette ou simplement quelqu’un cherchant...

Documentaire Capoeira, les guerriers de la danse Née d’un rêve de libération, subtile mariage de la danse, de la musique et des arts martiaux, la capoeira...

Article Exploration de l’éthique des médicaments destinés à améliorer les performances dans le sport De nombreux athlètes sont à la recherche d’un avantage qui leur permettra de se déplacer plus rapidement, de s’entraîner...