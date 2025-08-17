Chaque année, cet évènement national génère une euphorie chez les Américains.
Réalisateur : Stephane Le Roux
Portrait de Candide Thovex, prodige du ski acrobatique dès son adolescence, à l’occasion de sa participation à une compétition...
Avoir un ventre ferme et bien dessiné est un objectif de remise en forme que beaucoup se fixent, que...
La marche apparaît aujourd’hui comme l’un des moyens les plus simples et les plus profonds de se reconnecter à...
Lorsqu’il s’agit de perdre du poids ou de tonifier son corps, l’un des premiers réflexes consiste à chercher quelles...
Le fitness est bien plus qu’une simple activité physique ; c’est un phénomène culturel en plein essor. Les vêtements...
Lorsqu’il s’agit de choisir entre la course et la marche pour couvrir une distance identique, une question fréquente se...
Commencer la course à pied peut sembler intimidant au premier abord, surtout si l’on n’a pas pratiqué de sport...
Après un entraînement physique particulièrement exigeant, il est fréquent de ressentir des gênes musculaires plus ou moins marquées. Ces...
La pratique du sport est reconnue pour ses nombreux bienfaits sur la santé physique et mentale. Cependant, l’augmentation de...
Épaules musclées, abdos dessinés et corps luisant en bikini : pour obtenir la silhouette associée à l’idéal de leur...
La course à pied est sans doute l’un des exercices physiques les plus anciens et les plus universels. Depuis...
Jérémie Heitz est probablement l’un des meilleurs freeriders de sa génération. Ce jeune Valaisan des Marécottes, s’est notamment fait...
Papy Tavi, le Vaa dans les veines. « A son âge, c’est incroyable qu’il ait réussi à tenir sur...
Wayne Rainey et Kevin Schwantz… un long duel d’anthologie. C’est en 1984 que le monde de la course moto...
\r\nPaul Labile Pogba, né le 15 mars 1993 à Lagny-sur-Marne3 en Seine-et-Marne, est un joueur de football international français...
Parmi les joueurs de foot d’origine congolaise qui sont considérés comme les plus performants, il est impossible d’ignorer Yannick...
Le golf est souvent perçu comme un sport réservé aux retraités ou aux élites, un passe-temps calme et sans...
L’épisode « Toujours Plus Fort » de Vie Presque Ordinaire se concentre sur Becca Swanson, une powerlifteuse en Angleterre, considérée comme...
En Nouvelle-Calédonie, les conditions pour glisser ou «rider», comme on dit dans le milieu, sont parfaites pour les débutants...
Portrait de Omar « Dato » Aslanov, boxeur professionnel. Un passé difficile, une grande sensibilité et une gestuelle très esthétique ont...
