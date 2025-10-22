Ressources Dans la même catégorie

Conférence Actualités en nutrition et sport de haut niveau Le 6 décembre 2021, le Professeur Xavier BIGARD a animé une conférence sur la nutrition et le sport de...

Podcast Borg – McEnroe, chef-d’œuvre dans un jardin anglais Il y a tout juste 40 ans, Björn Borg et John McEnroe livraient en finale de Wimbledon un duel...

Conférence Intensifier mon entraînement de course à pied Intensifier son entraînement de course à pied est une étape cruciale pour progresser, dépasser ses limites et atteindre de...

Article Quels aliments privilégier avant de partir en trail ? Lorsqu’on se prépare à partir en trail, il est essentiel de bien choisir ses aliments pour optimiser ses performances...

Podcast Cet expert donne 10 techniques pour mieux récupérer Arnaud Tortel, kinésithérapeute passionné de médecine naturelle et fondateur de la marque Iakota, nous dévoile les secrets de la...

Podcast Michel Pollentier : le crapaud, la poire et la tragi-comédie de l’Alpe Le 16 juillet 1978, Michel Pollentier signe un double coup de maître sur les pentes prestigieuses de l’Alpe-d’Huez :...

Article Les bienfaits du yoga pour les seniors : réalité ou mythe ? Le yoga, une pratique ancestrale originaire de l’Inde, a gagné en popularité dans le monde entier ces dernières décennies....

Conférence Sécurité et domaine skiable Chaque année le débat de la sécurité sur les pistes de ski refait surface. Ce début d’année marqué par...

Documentaire En route pour Tokyo Ce sont les Jeux de tous les dangers : risques sanitaires, canicule, désamour du public. Pourtant les athlètes veulent...

Documentaire En immersion dans l’univers de la boxe professionnelle En immersion dans l’univers de la boxe pro au travers des portraits de Dylan Charrat, Bilel Jkitou et Rima...

Documentaire Le maillot de foot. L’étoffe populaire des héros L’héroïsation des sportifs suppose leur capacité à confondre performance physique et réussite économique personnelle, à l’échelle d’une vaste compétition...

Documentaire La fabrication de la Coupe du Monde de Football Voici comment est créée la coupe du monde de foot du Qatar

Documentaire Les légendes de Premier League : Teddy Sheringham Edward Paul « Teddy » Sheringham, né le 2 avril 1966 à Highams Park, est un footballeur international anglais évoluant au...

Documentaire Rim Ridane A 18 ans, Rim Ridane subit un traumatisme crânien. Ses médecins sont catégoriques, la jeune femme doit arrêter le...

Article La sylvothérapie ou la thérapie par les arbres La sylvothérapie, aussi connue sous le nom de thérapie par les arbres, séduit un public grandissant à travers le...

Article 20 faits marquants sur l’histoire de la Formule 1 avec analyses et comparaisons La Formule 1 ne se résume pas à la vitesse pure : elle mêle innovation technologique, rivalités légendaires et...

Documentaire Escalade Cédric vous donne rendez-vous aux Roches Notre-Dame, à Koumac. Une magnifique formation calcaire de notre pays, que l’animateur aux...

Article Comment préparer un semi-marathon ? Courir un semi-marathon est un défi sportif passionnant, nécessitant un entraînement rigoureux et une bonne préparation mentale. Que vous...