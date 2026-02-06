Reggie Miller fait partie des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA. Des plus grandes gueules de l’histoire de la Ligue, également. Si bien qu’il n’est pas étonnant qu’il ait réussi son plus beau récital sur la scène mythique du Madison Square Garden, en mai 1995. Ce soir-là, Miller a gagné un match de playoffs qui était perdu. En neuf secondes. Et huit points.