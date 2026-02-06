Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos étonnantes sur le rugby Le rugby n’est pas qu’un simple affrontement physique sur une pelouse grasse, c’est une véritable philosophie en mouvement. Pour...

Conférence Les exploits sportifs expliqués par les sciences Pourquoi les sprinteurs accélèrent-ils avant de passer la ligne d’arrivée ? Pourquoi vaut-il mieux courir derrière quelqu’un ? Comment ajuster au...

Podcast Le bon filon du marché du fitness en France En France, environ 7 millions de personnes sont abonnés à une salle de sport, soit 10% de la population....

Article Le football : le culte et la ferveur L’arène moderne ne se contente plus de gazon et de buts ; elle est devenue le théâtre d’une dévotion...

Documentaire Pierre Marzullo, 13 ans, escaladeur La Toison Noire, c’est le nom du 8c que travaille assidument le jeune Pierre Marzullo, 13 ans et déjà...

Documentaire Le destin tragique du « Pirate » Marco Pantani Il était au sommet du cyclisme mondial avant de connaître une descente aux enfers. Voici l’histoire de Marco Pantani,...

Documentaire J’irai aux Jeux avec le patineur artistique Adam Siao Him Fa Originaire de France, ce jeune prodige a captivé les cœurs et l’imagination du public avec ses performances spectaculaires sur...

Documentaire La boxe en prison Canaliser sa violence, boxer pour mieux vivre ensemble et réussir la réinsertion des anciens détenus : la Fédération française...

Documentaire Gambardella, la Coupe de tous les espoirs La Coupe Gambardella Crédit Agricole est la compétition nationale emblématique dédiée aux jeunes. De Didier Deschamps à Kylian Mbappé,...

Podcast Greg LeMond : 27 mois et 8 secondes pour une résurrection Greg LeMond est un miraculé. Au sens littéral du terme. En avril 1987, alors qu’il trône au sommet du...

Documentaire L’histoire du cyclisme, le tour de France L’histoire du cyclisme est un documentaire rempli d’images originales et inédites. Vous pourrez revivre les premières courses sans fin...

Article Quelques conseils pour un trek inoubliable dans l’Himalaya L’Himalaya incarne depuis toujours l’appel du grand large, la promesse d’un voyage intérieur autant qu’une immersion dans l’une des...

Documentaire Sur vivre, VTT sous haute tension Probablement la plus grande et la plus belle face descendable à VTT dans les Pyrénées. Petit retour en arrière...

Documentaire Jason Lamy-Chapuis, répétition générale \r

Jason Lamy-Chappuis, né le 9 septembre 1986 à Missoula (Montana) aux États-Unis, est un coureur et champion olympique français...

Documentaire Los Angeles Pétanque Club Très loin des terrains de sa naissance à la Ciotat, la pétanque a su s’exporter dans le monde entier....