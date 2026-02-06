Le rugby n’est pas qu’un simple affrontement physique sur une pelouse grasse, c’est une véritable philosophie en mouvement. Pour...
Pourquoi les sprinteurs accélèrent-ils avant de passer la ligne d’arrivée ? Pourquoi vaut-il mieux courir derrière quelqu’un ? Comment ajuster au...
On aperçoit sa frêle silhouette tout schuss sur les pistes de ski des Diablerets en hiver et à ski...
En France, environ 7 millions de personnes sont abonnés à une salle de sport, soit 10% de la population....
La brède mafane, aussi connue sous le nom de spilanthes Acmella, reste encore largement sous-estimée dans l’univers de la...
L’arène moderne ne se contente plus de gazon et de buts ; elle est devenue le théâtre d’une dévotion...
Barthélémy reçoit Léo Slemett, champion du monde de ski freeride et aventurier des montagnes. Entre émotions, passion, dangers de...
La Toison Noire, c’est le nom du 8c que travaille assidument le jeune Pierre Marzullo, 13 ans et déjà...
Il était au sommet du cyclisme mondial avant de connaître une descente aux enfers. Voici l’histoire de Marco Pantani,...
Originaire de France, ce jeune prodige a captivé les cœurs et l’imagination du public avec ses performances spectaculaires sur...
Canaliser sa violence, boxer pour mieux vivre ensemble et réussir la réinsertion des anciens détenus : la Fédération française...
La Coupe Gambardella Crédit Agricole est la compétition nationale emblématique dédiée aux jeunes. De Didier Deschamps à Kylian Mbappé,...
Greg LeMond est un miraculé. Au sens littéral du terme. En avril 1987, alors qu’il trône au sommet du...
L’histoire du cyclisme est un documentaire rempli d’images originales et inédites. Vous pourrez revivre les premières courses sans fin...
L’Himalaya incarne depuis toujours l’appel du grand large, la promesse d’un voyage intérieur autant qu’une immersion dans l’une des...
Probablement la plus grande et la plus belle face descendable à VTT dans les Pyrénées. Petit retour en arrière...
\r\nJason Lamy-Chappuis, né le 9 septembre 1986 à Missoula (Montana) aux États-Unis, est un coureur et champion olympique français...
Lorsqu’il s’agit de choisir entre la course et la marche pour couvrir une distance identique, une question fréquente se...
Très loin des terrains de sa naissance à la Ciotat, la pétanque a su s’exporter dans le monde entier....
Le hooping, c’est cette nouvelle façon de faire du hula hoop en y mêlant fitness, danse et performance scénique....
