Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ils se lancent dans la course extrême du Mud Day Quand votre banquier prend son pied à se rouler dans la boue

Documentaire Fausse bonne idée : monter le plus haut sommet du Vietnam en deux jours En 2009, Paul et son frère visitent le Vietnam pendant quelques semaines, en espérant passer un séjour dans le...

Documentaire Herbert Nitsch : record du monde d’apnée no limit en atteignant les -214m Apnéiste autrichien, Herbert Nitsch défie les profondeurs marines et enchaine les exploits: Il détient depuis 2007 le record du...

Documentaire Mau rākau : l’art martial maori Pour s’entraîner à la survie, Phil Breslin se forme au maniement du bâton de combat avec un maître de...

Article 3 erreurs fréquentes lorsqu’on commence la musculation Se lancer dans la musculation est une démarche exaltante. C’est la promesse d’un corps plus fort, plus esthétique et...

Article 4 infos insolites sur les effets de la randonnée La randonnée est souvent perçue, à tort, comme une simple activité cardio-vasculaire ou un loisir contemplatif réservé aux dimanches...

Article Comment bien choisir sa première paire de chaussures de randonnée ? L’acquisition de votre tout premier équipement de marche marque le début d’une aventure passionnante, mais c’est une étape qui...

Documentaire Renaud Lavillenie, jusqu’au bout du haut \r

En 2014, à Donetsk, Renaud Lavillenie battait le record du monde de saut à la perche de Sergueï Bubka....

Documentaire Surf, le feu sacré Ce documentaire a été réalisé à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Thèmes abordés : les origines polynésiennes...

Documentaire Le retour des combats médiévaux Le béhourd, sport de combat spectaculaire inspiré des joutes médiévales, attire de plus en plus de pratiquants. Aussi appelé...

Documentaire L’appel de l’Irlande L’émouvante histoire de l’hymne qui réunit les deux Irlande en rugby. Un documentaire d’Aurélien Delfosse et Tristan Scohy.

Documentaire XIII Un film réalisé sur 3 journées à l’occasion de la préparation du test-match France-Australie 2004. Un film réalisé et mixé...

Documentaire Ces chers ennemis « La tradition latine est à la tradition anglo-saxonne ce que l’huile est au vinaigre. Il faut les deux pour...

Documentaire Calcio Romano ! AS Rome VS Lazio de Rome : l’honneur en jeu Quartiers populaires de Testaccio et de Garbatella à Rome, un samedi matin pas tout à fait comme les autres....

Documentaire Filles de Foot EP 1 Elles ont entre 7 et 10 ans et vivent à plein leur passion du football. Les poussines de l’Olympique...

Documentaire Kitesurf, attention danger ! Faut-il avoir peur du kitesurf ? Ce sport de glisse extrêmement spectaculaire a envahi les plages depuis déjà un...

Documentaire Roller Derby : le girl power à roulettes ! Le jour, Anna, mère célibataire de 31 ans travaille dans un centre d’appels. Le soir, deux fois par semaine,...

Documentaire Fous de salle : le futsal made in France L’équipe de France ne cesse de grandir, un pôle futsal a été inauguré en 2018 pour former l’élite française...