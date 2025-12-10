Quand votre banquier prend son pied à se rouler dans la boue
L’équipe de football anglaise est surnommée « Les Three Lions » en référence à l’emblème national de l’Angleterre, qui représente trois...
En 2009, Paul et son frère visitent le Vietnam pendant quelques semaines, en espérant passer un séjour dans le...
Apnéiste autrichien, Herbert Nitsch défie les profondeurs marines et enchaine les exploits: Il détient depuis 2007 le record du...
Pour s’entraîner à la survie, Phil Breslin se forme au maniement du bâton de combat avec un maître de...
Se lancer dans la musculation est une démarche exaltante. C’est la promesse d’un corps plus fort, plus esthétique et...
La randonnée est souvent perçue, à tort, comme une simple activité cardio-vasculaire ou un loisir contemplatif réservé aux dimanches...
L’acquisition de votre tout premier équipement de marche marque le début d’une aventure passionnante, mais c’est une étape qui...
\r\nEn 2014, à Donetsk, Renaud Lavillenie battait le record du monde de saut à la perche de Sergueï Bubka....
Ce documentaire a été réalisé à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Thèmes abordés : les origines polynésiennes...
Le béhourd, sport de combat spectaculaire inspiré des joutes médiévales, attire de plus en plus de pratiquants. Aussi appelé...
L’émouvante histoire de l’hymne qui réunit les deux Irlande en rugby. Un documentaire d’Aurélien Delfosse et Tristan Scohy.
Un film réalisé sur 3 journées à l’occasion de la préparation du test-match France-Australie 2004. Un film réalisé et mixé...
« La tradition latine est à la tradition anglo-saxonne ce que l’huile est au vinaigre. Il faut les deux pour...
Quartiers populaires de Testaccio et de Garbatella à Rome, un samedi matin pas tout à fait comme les autres....
Elles ont entre 7 et 10 ans et vivent à plein leur passion du football. Les poussines de l’Olympique...
Faut-il avoir peur du kitesurf ? Ce sport de glisse extrêmement spectaculaire a envahi les plages depuis déjà un...
Le jour, Anna, mère célibataire de 31 ans travaille dans un centre d’appels. Le soir, deux fois par semaine,...
L’équipe de France ne cesse de grandir, un pôle futsal a été inauguré en 2018 pour former l’élite française...
Prendre soin de son dos est une démarche indispensable pour préserver une qualité de vie optimale, surtout à une...
