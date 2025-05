Documentaire

Cycliste et philosophe, philosophe et cycliste : Guillaume Martin est un corps qui pense et un cerveau qui pédale. Ce garçon éclairé et éclairant nous embarque sur son porte-bagage pour une balade originale, point de départ pour des réflexions bouillonnantes. En quoi le sport est-il une nouvelle religion? Qu’est-ce que le fair play ? Le grimpeur prend la roue de deux leaders du peloton, Nietzsche, l’auteur d’Ainsi parlait Zarathoustra, et Coubertin, le père des Jeux olympiques modernes. Ce qui lui permet d’esquisser une vision forte qui perdure encore dans le monde sportif aujourd’hui. Entre le sport et la philo, deux univers qui se sont trop longtemps tourné le dos, Guillaume Martin crée des connexions inattendues, à l’image de sa saison 2017 exceptionnelle : première pièce de théâtre qu’il écrit à 24 ans, premier Tour de France qu’il dispute et boucle à une honorable 23e place. Un documentaire de Pierre Carrey.