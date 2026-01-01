« The play to beat the band ». L’action qui a battu la fanfare. La seule dénomination de cette séquence suffit à laisser entrevoir son aspect hors du commun. Le 20 novembre 1982, l’Université de California battait sa grande rivale Stanford au prix d’une dernière action devenue culte aux Etats-Unis. A juste titre, tant elle apparait improbable d’un bout à l’autre.