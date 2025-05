Article

Une technologie de caméra intelligente propulsée par l’IA pour sublimer les retransmissions et révolutionner la narration des créateurs autour de l’événement, grâce à une qualité vidéo inégalée et des fonctionnalités innovantes

La Fondation Esports World Cup (EWCF) a annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat avec OBSBOT, qui devient le partenaire officiel caméras et webcams de l’Esports World Cup (EWC) 2025, dont le retour est prévu cet été à Riyad, en Arabie saoudite. Ce partenariat de deux ans intégrera les technologies de caméras de nouvelle génération basées sur l’intelligence artificielle d’OBSBOT dans les dispositifs de production de l’EWC, afin d’offrir une qualité d’image supérieure et une expérience immersive aux millions de fans à travers le monde.

Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie plus large de l’EWC visant à renforcer les liens entre l’écosystème mondial de l’esport et le marché chinois, l’un des plus dynamiques au monde, en valorisant l’innovation technologique chinoise sur la scène internationale.

L’édition 2025 de l’Esports World Cup mettra en lumière le parcours de chaque joueur, soulignant leur talent, leur excellence compétitive et leur quête inlassable de la victoire. OBSBOT soutiendra cette vision en équipant les espaces joueurs, les stations de streaming et les zones d’animation du site avec ses derniers dispositifs : la caméra intelligente à suivi automatique Tail 2 et la webcam Tiny 2, spécialement conçues pour les créateurs de contenu esport.

« L’Esports World Cup repose sur l’innovation, et la technologie joue un rôle essentiel dans la création de moments inoubliables pour les joueurs, les clubs et les fans, » a déclaré Mohammed Al Nimer, Directeur principal des ventes à la Fondation Esports World Cup. « Notre partenariat avec OBSBOT est au cœur de cette vision. Sa technologie de caméras à la pointe de l’IA illustre parfaitement la manière dont l’intelligence artificielle transforme l’esport, en capturant l’intensité et les émotions qui caractérisent les compétitions de haut niveau. Elle permet aux fans de vivre chaque instant au plus près. Nous sommes ravis d’accueillir OBSBOT en tant que Partenaire Officiel Caméras et Webcams, et de continuer à repousser les limites de l’expérience esportive à l’échelle mondiale. »

OBSBOT propose des solutions de pointe telles que la Tail 2 et la Tiny 2.

La Tail 2, une caméra de production en direct 4K PTZR dotée de la technologie AI Tracking 2.0, offre des prises de vue fluides et cinématographiques avec un minimum d’intervention manuelle. Elle s’intègre parfaitement dans des environnements de diffusion professionnelle grâce à sa compatibilité avec NDI et d’autres sorties haut de gamme.

La Tiny 2, webcam phare de la gamme OBSBOT, allie qualité d’image exceptionnelle et performances de suivi inégalées dans un format compact adapté aux postes de travail. Qu’il s’agisse d’une scène ou d’un bureau, la technologie OBSBOT permet aux streamers de rester concentrés sur leur jeu pendant que la caméra suit le rythme, sans interruption.

« Nous croyons que chaque histoire mérite d’être vue et partagée, et l’Esports World Cup constitue une plateforme idéale pour donner vie à notre vision, » a déclaré Liu Bo, Fondateur et PDG d’OBSBOT. « À travers notre partenariat avec l’Esports World Cup, nous mettons notre technologie de caméras intelligentes au service de millions de joueurs et de créateurs de contenu, en célébrant l’intensité, les rebondissements et les victoires de la compétition d’élite sur la plus grande scène mondiale. Ce partenariat va bien au-delà de la captation d’images : il s’agit d’offrir à une nouvelle génération de conteurs les moyens de créer, de partager et d’inspirer, grâce à des outils professionnels aussi dynamiques que la communauté esport elle-même. »

De retour à Riyad, en Arabie saoudite, du 7 juillet au 24 août 2025, l’Esports World Cup réunira les communautés de gaming du monde entier pour une célébration de la culture esport. L’événement comprendra 25 tournois répartis sur 24 jeux, avec 2 000 joueurs d’élite et 200 clubs issus de plus de 100 pays, et mettra en jeu la plus grande dotation financière de l’histoire de l’esport : plus de 70 millions de dollars.

Les fans pourront vivre des expériences exclusives mêlant compétitions de haut niveau, concerts live, cafés thématiques inspirés de l’anime, arcades rétro, cosplay et bien plus encore – attirant des millions de passionnés en ligne comme sur site.

À propos de l’Esports World Cup

L’Esports World Cup (EWC) est un événement sportif annuel majeur et une célébration mondiale de l’excellence compétitive et de la passion esportive. Cette compétition unique au format inter-jeux rassemble les meilleurs clubs d’esport du monde entier, qui s’affrontent pour remporter la plus importante cagnotte de l’histoire de l’esport. De retour à Riyad, en Arabie saoudite, à l’été 2025, l’EWC réunira une fois de plus les communautés du gaming et de l’esport pour couronner le prochain Champion des Clubs de l’Esports World Cup.

À propos d’OBSBOT

OBSBOT est un leader mondial des technologies de vidéographie intelligente, engagé à connecter les personnes et l’industrie de l’imagerie à l’avenir. Fondée en 2016 et basée à Shenzhen, l’entreprise fournit aux streamers et créateurs de contenu des solutions reposant sur une technologie d’IA avancée et une qualité d’image exceptionnelle. Plébiscitée par une communauté variée allant des créateurs indépendants aux professionnels du secteur et partenaires commerciaux, OBSBOT redéfinit la narration visuelle et transforme la manière dont les individus se connectent, créent et partagent grâce à l’innovation technologique.

