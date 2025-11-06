Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les vrais enseignements de la Première Guerre mondiale La Première Guerre mondiale, souvent qualifiée de Grande Guerre, a bouleversé le monde bien au-delà de ses champs de...

Conférence Sports d’endurance : performance – prévention – pathologie Course à pied de montagne, cyclisme ou encore ski de fond, les sports d’endurance connaissent un véritable essor. Bénéfiques...

Documentaire Champion de trottinette freestyle, Benjamin Friant invente le foil scoot à 34 ans Benjamin Friant, pionnier & champion de trottinette freestyle, a transformé sa passion en carrière sportive professionnelle. Pendant 17 ans,...

Conférence Voyage en apnée À la fois calme et adrénaline, la plongée en apnée engendre une profonde connexion avec soi-même et avec l’environnement...

Conférence Comment mieux intégrer la pratique sportive à nos modes de vie ? Intégrer la pratique sportive à nos modes de vie contemporains constitue un enjeu de santé publique autant qu’un levier...

Article Que manger avant un triathlon ? Le triathlon est une discipline sportive qui sollicite intensément le corps et l’esprit, combinant trois activités physiques : la...

Documentaire Yvan, un cow boy à la française Tenir plus de 8 secondes, le défi de ce passionné de rodéo

Documentaire Judo, la voie de la souplesse A travers l’évocation du créateur du Judo et de sa formidable intuition consistant à passer d’un art martial à...

Documentaire Catherine Destivelle : la passion des cimes Catherine Destivelle, alpiniste renommée, est considérée comme l’une des meilleures grimpeuses au monde. Pour la première fois, Catherine va...

Documentaire Le sport au féminin Témoignages de celles qui pratiquent le sport de haut niveau, de celles qui dirigent une rencontre sportive ou gèrent...

Documentaire Aurélien Ducroz, de la mer aux sommets Aurélien Ducroz est un des meilleurs skieurs de free ride au monde. S’il skie toujours à haut niveau il...

Conférence La réalité virtuelle pour le sport, ludique mais encore ? La réalité virtuelle permettra-t-elle d’améliorer les performances sportives ? De développer de nouvelles stratégies de jeu ? Richard Kulpa...

Documentaire Pap’s et Zébulon « Roche » de père en fils… Bertrand Roche, le surnom de Zébulon, personnage monté sur ressorts du Manège enchanté, provient...

Article Quels sont les meilleurs sports pour profiter de la nature ? Pratiquer une activité physique en extérieur est ce qu’il y a de mieux pour votre santé. La science est...

Documentaire Orphelin à 13 ans, Rio Mavuba sauvé par le foot ! Rio Mavuba, ancien joueur de football international français, est un exemple fascinant de résilience et de succès. Né dans...

Documentaire Des chaussures de sport qui déçoivent Les baskets ON sont des chaussures de course haut de gamme qui se veulent très légères et très confortables....

Documentaire Dans l’intimité de Tony Parker Dans la demeure de Tony Parker, toutes les extravagances sont permises. Huit jeunes français passionnés de basket âgés entre...

Article Les dernières tendances en matière de vêtements pour cyclistes Les cyclistes forment un groupe d’enthousiastes actifs qui passent des heures sur vélos, non seulement pour la santé, mais...