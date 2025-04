Documentaire

Depuis le XVIIIeme siècle, une chaussée submersible relie l’île de Noirmoutier au continent : le passage du Gois. 4 km qui se couvre et se découvre au gré des courants. Un lieu unique. Depuis 1987, une course tout aussi unique s’y déroule. Une fois par an, trente athlètes, de très bon niveau, triés sur le volet, s’y affrontent. Ou plutôt affrontent la marée montante…. A travers plusieurs personnages clef, nous nous sommes immergés dans les Foulées du Gois. Un peu avant et surtout pendant. A terre, en mer, au cœur de la course. Partout. Une course de passionnés où les meilleurs sur le papier sont rarement ceux qui gagnent. Où le personnage le plus important n’est pas un coureur mais celui qui donne le départ… Un documentaire de Vincent PERAZIO