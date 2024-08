Documentaire

Sarah-Léonie Cysique est une judokate française d’origine guadeloupéenne, sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la catégorie des -57 kg. Née le 6 juillet 1998 à Sarcelles, elle s’est rapidement fait remarquer dans le monde du judo. Palmarès et performances notables :

Médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en individuel (-57 kg)

Médaille d’or par équipes mixtes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Médaille de bronze aux Championnats d’Europe de judo 2020 à Prague

Médaille d’argent aux Judo World Masters 2021 à Doha

Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Sarah-Léonie Cysique s’est qualifiée pour les demi-finales de sa catégorie, montrant une grande détermination et un excellent niveau de performance. Elle a notamment réalisé un ippon en seulement 9 secondes face à la Japonaise Funakubo en quart de finale, démontrant sa capacité à être à la fois patiente et explosive selon les besoins du combat. Sarah-Léonie Cysique est considérée comme l’une des judokates françaises les plus prometteuses sur la scène internationale. Son parcours et ses origines guadeloupéennes font d’elle une figure inspirante du judo français, incarnant la diversité et l’excellence sportive.