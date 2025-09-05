Bernard Cauquil, professeur de mécanique, a fabriqué un tandem solaire autonome. Il s’en sert dans ses déplacements dans les montagnes de Cerdagne.
Wimbledon oblige, le nouvel épisode des Grands Récits vous amène sur le gazon londonien pour revenir sur l’histoire de...
Le CBD, longtemps cantonné à un rôle marginal dans le monde du bien-être, s’impose désormais comme un allié de...
Dans ce deuxième épisode des Grands Récits d’Eurosport, retrouve l’histoire de Lilian Thuram. Le mercredi 8 juillet 1998, sa...
L’histoire de Cyrille Jeancler, bénévole dans un centre pour demandeurs d’asile à Annecy, qui a décidé de créer une...
Depuis qu’il est enfant, Alexis n’a qu’une seule obsession : grimper des gratte-ciel en free solo, c’est-à-dire à mains...
Courir un semi-marathon est un défi sportif passionnant, nécessitant un entraînement rigoureux et une bonne préparation mentale. Que vous...
Lancé en 2003, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) est rapidement devenu une épreuve incontournable dans le monde de l’ultra-trail. Avec...
Installer un ring de boxe demande de la méthode, de l’organisation et une certaine rigueur, car il s’agit d’une...
La Kings League France s’est rapidement imposée comme un phénomène médiatique et sportif atypique : format réduit, règles hybrides,...
Plus vite, plus haut, plus fort, c’est la devise olympique. Les JO de Rio, c’est dans moins d’un an. La France...
Cédric vous donne rendez-vous aux Roches Notre-Dame, à Koumac. Une magnifique formation calcaire de notre pays, que l’animateur aux...
A 6 mois des Jeux Olympiques de Rio, Kevin Mayer vous plonge dans sa préparation qui vise à le...
Dans le domaine de la compétition, la préparation physique est souvent mise en avant. Cependant, un autre aspect tout...
Quatre ans après la déroute de Londres, pourquoi la boxe française s’est-elle remise à briller lors des derniers Jeux...
Parmi les disciplines sportives qui allient adrénaline, technique et immersion en pleine nature, la moto enduro occupe une place à part....
Pascal Olmeta revient, en compagnie de Luc Mondoloni, sur les photos qui on marqué sa carrière… et la photo...
Fruit d’une très ancienne tradition, le muay-thaï, ou boxe thaïlandaise, est un sport national en Thaïlande. Largement médiatisée, cette...
Il y a 3 ans, Transversales s’était penché sur le leader de la sélection belge : son caractère ombrageux,...
L’épisode « Toujours Plus Fort » de Vie Presque Ordinaire se concentre sur Becca Swanson, une powerlifteuse en Angleterre, considérée comme...
Chronique, au jour le jour, fraîche et drôle, intime et familiale, de la Française des Jeux lors du Tour...
