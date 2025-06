Documentaire

Culture physique, bodybuilding, pilates… : d’où viennent ces pratiques sportives à visée esthétique ? Retour tout en muscles sur l’art du culturisme et son absorption progressive par le consumérisme.

Si Arnold Schwarzenegger a popularisé le bodybuilding dans le monde, l’histoire de cette discipline spectaculaire commence bien avant ses films. Dès le XIXe siècle, des hommes et des femmes à la force surhumaine impressionnent le public des cirques itinérants. Mais au tournant du siècle suivant, les performances de culturistes comme Eugen Sandow changent la donne : leurs corps deviennent source d’inspiration et bientôt, certains y voient un modèle très lucratif Pour qui peut se l’offrir, des maîtres culturistes comme Jack LaLanne ou Joseph Pilates développent des cours, fabriquent des machines et ouvrent des studios pour partager – et monnayer – leur savoir. Le corps musclé devient un idéal censément atteignable par tous…

Documentaire de Bärbel Merseburger-Sill (Allemagne, 2025, 44mn)

Disponible jusqu’au 10/09/2025