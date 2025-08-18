Documentaire

Léa Romain a 10 ans et c’est déjà une championne de tennis. Classée 2ème française des moins de 12 ans, elle a l’ambition d’être à 18 ans la n°1 mondiale.

Son frère, Rémi a 6 ans et s’entraîne déjà tous les jours pendant plusieurs heures. Le père de Léa et Rémi, Florent est un ancien champion de tennis. Annoncé comme le nouveau Yannick Noah il y a quelques années, son rêve s’effondre à la suite du blessure. Depuis, il a reporté ses espérances sur ses enfants.

Mais son rêve est-il aussi celui de sa fille, Léa ?

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Ma fille sera championne »

Réalisation : Marion Wegrowe

