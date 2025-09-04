Wimbledon oblige, le nouvel épisode des Grands Récits vous amène sur le gazon londonien pour revenir sur l’histoire de Tim Henman, le maudit de Wimbledon. Henman est un cas unique dans l’histoire du tennis. Il est le seul joueur à avoir atteint six fois les demi-finales en Grand Chelem sans jamais jouer la moindre finale. Un vrai maudit des demies, surtout à Wimbledon, où il a porté les espoirs de tout un peuple. En vain.