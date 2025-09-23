Durant 15 ans nichés au creux de l’âge d’or du tennis, Chris Evert et Martina Navratilova ont joué 80 matches l’une contre l’autre. C’est deux fois plus que Federer-Nadal, dans une opposition de styles encore plus marquée. Mais Evert-Navratilova, c’est avant tout l’histoire de deux femmes au destin hors du commun, réunies malgré leurs différences pour révolutionner leur sport.