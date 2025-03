Documentaire

L’époque de Jacques Mayol et du Grand Bleu est bien révolue. A l’occasion du Mondial d’Apnée AIDA 2019 qui vient de se terminer en baie de Villefranche-sur-Mer, nous vous proposons une plongée dans cette discipline en pleine révolution. La compétition, la quête de profondeur attirent toujours de plus en plus d’adeptes, mais l’ancien champion Pierre Frolla met en place de nouveaux process de sécurité. Dans le même temps l’apnée découverte, l’apnée plaisir ou l’apnée artistique sont en train de séduire les nouvelles générations. Les Marseillais Morgan Bourc’his, Abdelatif Alouach et Arnaud Jérald, le Niçois Guillaume Néry ou Julie Gautier nous emmènent dans leurs univers. L’apnée n’est plus seulement un sport vertical, c’est aussi un moyen de se connecter à la nature et de la protéger. Un documentaire de Jean-Bernard Vitiello, Benoit Loth, Alexandre Taba et Fabrice Gras.