Podcast

Dans cet épisode d’Extraterrien, Barth et Marie explorent le monde du collagène, une protéine structurelle essentielle pour notre corps, et particulièrement pour les sportifs et coureurs. Marie Chavanes, nutritionniste experte en nutrition sportive, nous guide à travers les différents types de collagène et explique leurs rôles clés dans le maintien de la santé de nos tendons, articulations, et bien plus encore.

Ensemble, ils discutent de la manière dont le collagène peut être intégré dans l’alimentation quotidienne, que ce soit sous forme de suppléments ou d’alternatives pour les régimes spécifiques. Ils abordent également les bienfaits préventifs et curatifs du collagène pour les sportifs, la bonne façon de le consommer, ainsi que les synergies possibles avec d’autres nutriments. Un épisode riche en informations pour ceux qui cherchent à optimiser leur performance sportive tout en prenant soin de leur santé.