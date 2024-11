Documentaire

Ils sont des stars en Thaïlande ! Les frères Antoine et Victor Pinto font partie des rares occidentaux à dominer la boxe Thaï. Il n’en fallait pas plus pour faire d’eux des curiosités nationales : séries télévisées, publicités et émissions de grande écoute, les deux champions sont partout. Leur vie à Bangkok mêle aujourd’hui boxe, business et glamour.