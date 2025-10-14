Ressources Dans la même catégorie

Article Quels muscles sont sollicités pendant une randonnée ? La randonnée est bien plus qu’une simple promenade dans la nature : c’est une activité physique complète qui sollicite...

Podcast Axel Alletru – Le prodige français de l’handisport automobile Pour cet épisode je me suis déplacé chez Axel près de Lille, il m’a accueilli dans sa maison qu’il...

Article Les postures de yoga idéales pour brûler la graisse du ventre Pratiquer le yoga est une excellente façon de maintenir une bonne santé physique et mentale. En plus de favoriser...

Documentaire Ils se passionnent pour la plongée en apnée dans les lacs Cindy, Roland, Seni et Christian partagent une passion commune, la plongée en apnée qu’ils pratiquent entre autres dans les lacs...

Article Astuces pour prévenir les blessures musculaires Les blessures musculaires sont un problème courant pour de nombreuses personnes, qu’elles soient athlètes professionnels, amateurs de fitness ou...

Podcast Victor de le Rue – La légende du snowboard De son apprentissage en snowpark en solo à ses exploits en haute montagne, découvrez comment Victor de le Rue...

Documentaire Glisse extrême sur les dunes de sable au Pérou ! C’est un sport spectaculaire et méconnu ! Au Pérou, Martin Guerra et sa bande surfent sur les plus hautes...

Documentaire Ces chaussures intelligentes qui nous font maigrir Faire du sport rien qu’en marchant, mincir ou se galber les fessiers : tels sont les créneaux de plus...

Documentaire Enquête: faut-il inscrire nos enfants dans des salles de sport? Et si votre enfant allait à la salle de sport comme vous, faire des tractions ou du rameur? Improbable...

Documentaire Toujours plus fort Des barres de traction, des haltères, bienvenue dans un championnat de Force athlétique ou powerlifting. Un sport de force...

Documentaire Joan Gamper : l’homme qui a inventé le Barça Fin 2017. Barcelone s’apprête à fêter les 140 ans de la naissance du fondateur de son club de football,...

Article Les atouts du rameur pour améliorer l’endurance cardiaque et renforcer la musculature Le rameur est un appareil de fitness qui séduit un public de plus en plus large grâce à ses...

Article Les effets positifs de la course à pieds sur la santé mentale La course à pieds est une pratique simple et accessible qui offre une myriade de bienfaits, non seulement pour...

Documentaire Bodybuilding : parcours d’une championne de culturisme Joanna Thomas est la première femme culturiste au monde à être devenue professionnelle à l’âge de 20 ans. Une...

Documentaire Roule toujours Quelques jours avec Patrick Plaine, un fou de vélo ayant parcouru plus d’ 1 700 000 km, seul, sans...

Documentaire Evan, le rêve américain 1/2 De la banlieue parisienne à la NBA, plongez dans les coulisses du rêve d’Evan Fournier. En juin 2000, à...

Documentaire Aldo le gitan – Le combat face à Yoka Dans ce deuxième épisode du documentaire sur le boxeur Cyril Léonet alias Aldo le gitan, StreetPress suit la préparation...

Podcast Comment faire le GR20 en autonomie ? Nous allons parler du GR20 avec Mathieu Blanchard, un athlète de haut niveau. Mathieu nous partage ses conseils pour...

Documentaire Jason Lamy-Chapuis, répétition générale \r

Jason Lamy-Chappuis, né le 9 septembre 1986 à Missoula (Montana) aux États-Unis, est un coureur et champion olympique français...