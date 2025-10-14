C’est le match le plus mythique de l’histoire. Celui qui a fait entrer le jeu d’échecs dans les foyers et donné à cette discipline une dimension unique. A l’été 1972, Boris Spassky le Soviétique et Bobby Fischer l’Américain ont tenu la planète en haleine en s’affrontant pour le titre mondial. La consécration du génie de Fischer, personnage torturé.