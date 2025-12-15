Podcast

Dans cet épisode d’Extraterrien, Barthelemy reçoit Mévena et Quentin, champions du monde d’Hyrox en duo mixte ! Plongez dans leur histoire de rencontre, de passion commune pour le sport, de la transition du badminton au monde du fitness et de l’endurance. Ils partagent sans filtre leurs débuts, leurs doutes, leurs séances d’entraînement et la dynamique unique de leur couple, autant sur le run que dans la vie.

Découvrez les coulisses de leur préparation, la pression des compètes, la gestion des sponsors et le quotidien derrière les réseaux sociaux. Pourquoi la visualisation mentale a-t-elle autant compté dans leur succès ? Quels sont les petits “hacks” de leur stratégie gagnante ? Vous apprendrez comment ils jonglent entre vie pro, amour et haut niveau, tout en gardant un vrai plaisir dans la compétition.