Son nom ne vous dit probablement rien. Matt Steigenga a été sacré champion NBA dans les années 90 avec...
Le 6 décembre 2021, le Professeur Xavier BIGARD a animé une conférence sur la nutrition et le sport de...
Il y a tout juste 40 ans, Björn Borg et John McEnroe livraient en finale de Wimbledon un duel...
Intensifier son entraînement de course à pied est une étape cruciale pour progresser, dépasser ses limites et atteindre de...
Lorsqu’on se prépare à partir en trail, il est essentiel de bien choisir ses aliments pour optimiser ses performances...
Arnaud Tortel, kinésithérapeute passionné de médecine naturelle et fondateur de la marque Iakota, nous dévoile les secrets de la...
Le 16 juillet 1978, Michel Pollentier signe un double coup de maître sur les pentes prestigieuses de l’Alpe-d’Huez :...
Le yoga, une pratique ancestrale originaire de l’Inde, a gagné en popularité dans le monde entier ces dernières décennies....
Elles ont entre 7 et 10 ans et vivent à plein leur passion du football. Les poussines de l’Olympique...
Une alimentation équilibrée et appropriée est la clé de bons résultats. Que faut-il exclure du régime alimentaire avant la...
Repousser les frontières physiques en se lançant dans une aventure extraordinaire : relier les cinq continents à la nage....
En cinq participations à la Finnmarkslopet (la course de chiens de traîneaux la plus longue et la plus difficile...
Les scandales récents ont révélé les méthodes brutales souvent imposées aux jeunes sportifs de haut niveau. Nourrie de nombreux...
Le combiné nordique avec Victor Gérard. Le combiné nordique, une discipline sportive exigeante et riche en histoire, incarne l’union...
Une supportrice anglaise expatriée à Paris qui vit à fond sa passion du rugby !
Quartiers populaires de Testaccio et de Garbatella à Rome, un samedi matin pas tout à fait comme les autres....
En Polynésie française, sur la presqu’île de Tahiti, à la fin de la route, il existe un endroit encore...
Pratiquer le yoga chez soi est devenu une habitude pour des milliers de personnes qui recherchent à la fois...
Le scandale sans fin du dopage russe : grand ménage dans le sport ou chasse aux sorcières ? Un...
Nikola Obermann nous présente un agrès allemand qui fait tourner la tête : le Rhönrad. Autrice : Nikola Obermann....
