Documentaire



Le film vous entraîne sur les cols de la Ronde de l’Isard en 2014, une épreuve qui révèle les caractères et les aspirations des jeunes coureurs. Au centre de cette initiation, l’Entente Sud Gascogne, un club attachant et combatif, où Dominique Arnaud transmet ses valeurs à des jeunes de 19-22 ans, en tête Rudy Fiefvez, Kévin Soust et le local de la bande, Jean Goubert. Les personnages, saisis dans l’intimité pendant cinq jours, révèlent leurs joies, peines, rêves brisés ou réparés, leurs moments de bravoure… Car leur équipe a failli disparaître l’hiver précédent et cherche à rebondir dans l’adversité, mieux, à s’élever vers les sommets. Et même si l’Entente a finalement décidé de ne pas repartir en 2016, autant dire que le dénouement du film est heureux : les petits deviennent grands !