Documentaire

Wayne Rainey et Kevin Schwantz… un long duel d’anthologie. C’est en 1984 que le monde de la course moto découvre l’Américain Wayne Rainey. Il court alors au sein de la première écurie de GP de Kenny Roberts dans la catégorie des 250 cm3. L’année suivante il passe en 500 et fini à la troisième place avant l’année suivante de remporter le championnat pour 3 ans d’affilés (1990, 1991, 1992). En 1993, alors qu’il est en tête du championnat, sa moto glisse puis raccroche soudainement au Grand prix d’Italie, le high side qui s’en suit le laisse paralysé des membres inférieurs. Sa carrière de pilote moto prend fin, la sixième vertèbre brisée lors d’une terrible chute. Il sera team manager chez Yamaha, pilote auto et kart. Kevin Schwantz devient champion du monde en 1993. Cette vidéo met en exergue la rivalité qui opposait sur la piste Rainey et Schwantz souvent au coude à coude, il retrace sans ce qui est considérées par beaucoup comme les plus belles du sport motocycliste. Le sourire de ce pilote Californien laisse sous le charme, un champion de légende à découvrir sans tarder !