Découvrez le parcours inspirant de Tomas, depuis ses débuts difficiles en sport jusqu’à sa détermination inébranlable à exceller. Tomas partage comment il a surmonté ses limites physiques et mentales, en passant par une véritable transformation personnelle et professionnelle.

Découvrez des discussions profondes sur l’entraînement hybride, la gestion de la récupération et l’importance d’une alimentation adaptée.

À travers cet échange, Tomas révèle aussi comment il perçoit les critiques autour du dopage, avec une philosophie de travail et une intégrité qui le guident chaque jour.

– Comment Thomas Fry a-t-il commencé à s’intéresser sérieusement au sport et qu’est-ce qui l’a motivé à se tourner vers des disciplines telles que le trail et Hyrox ?

– Quelles sont les méthodes d’entraînement spécifiques que Thomas utilise pour améliorer sa performance en course à pied et en musculation ?

– Thomas parle de sa nutrition et de son énorme apport calorique. Comment parvient-il à gérer cela tout en maintenant une bonne condition physique et en évitant les problèmes digestifs ?

– Quel est l’impact des commentaires négatifs sur le dopage que Thomas reçoit, et comment cela influence-t-il sa perception de sa propre intégrité sportive ?

– Quelles seraient, selon Thomas, les disciplines sportives les plus performantes si leurs athlètes se spécialisaient dans le Hyrox ?

– Thomas discute de son parcours académique et de la façon dont il a surmonté ses difficultés initiales. Comment a-t-il appliqué la même détermination au sport et Hyrox ?

– Thomas évoque le lien entre les données de performance sportive et le ressenti personnel. Quelle est l’importance de ce ressenti dans l’évaluation de la performance sportive selon lui ?

– Quels conseils Thomas donnerait-il à ceux qui cherchent à exceller à la fois en course à pied et en musculation (hybride) ?

– Qu’est-ce que la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) et comment Thomas l’utilise-t-il pour surveiller son état de forme ?

– Comment Thomas structure-t-il ses blocs d’entraînement Hyrox tout au long de l’année et quelles sont ses priorités selon les saisons sportives ?

– Quelles sont ses meilleurs optimisations pour Hyrox Double ?