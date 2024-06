Documentaire

Freddy Nock, l’homme aux 22 records du monde, est l’héritier d’une dynastie de sept générations de funambules. Et son fils de sept ans prend déjà le relai. Son art, il l’exerce dans des décors grandioses : sur des fils tendus au-dessus des gorges d’un canyon, sur des câbles de téléphérique… Son nouveau défi : marcher à plus de 5’000 mètres, sur un fil tendu sous une montgolfière, pour réussir le numéro de funambulisme le plus haut du monde ! Un documentaire de Blaise Piguet pour Passe-moi les jumelles.