Ronaldo Luís Nazário de Lima, souvent surnommé « Ronaldo » et parfois « R9 » (en raison de la période pendant laquelle il portait le numéro 9 sur son maillot), est considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps
Ronaldo Luís Nazário de Lima, souvent surnommé « Ronaldo » et parfois « R9 » (en raison de la période pendant laquelle il portait le numéro 9 sur son maillot), est considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps
Tous les français ayant tenté ce record y ont laissé leur vie. Ce record c’est celui de l’ascension des...
Sept ans après, la fin brutale de sa carrière de joueur, l’ancien numéro 10 des Bleus, champion du monde...
Les débuts compliqués de Lucas Chevalier au PSG rappellent à quel point il peut être difficile de s’imposer dans...
Pour ceux qui souhaitent s’équiper avec ce qui se fait de mieux, découvrez les produits Wilson sur Esprit Padel...
La lutte Sénégalaise c’est pas pour les faibles
Quand votre banquier prend son pied à se rouler dans la boue
L’équipe de football anglaise est surnommée « Les Three Lions » en référence à l’emblème national de l’Angleterre, qui représente trois...
En 2009, Paul et son frère visitent le Vietnam pendant quelques semaines, en espérant passer un séjour dans le...
Découvrez en intégralité le documentaire Un documentaire réalisé par L’Equipe Enquête sur le talentueux attaquant du Paris-Saint-Germain et des...
Commencer la course à pied peut sembler intimidant au premier abord, surtout si l’on n’a pas pratiqué de sport...
Il n’y a qu’un seul talent : celui du vouloir. Vouloir malgré les absences, vouloir malgré les blessures, vouloir...
Fred et Jamy prennent la direction de Chamonix pour faire l’ascension du Mont-Blanc. Fred commence l’ascension avec le tramway...
Le fitness est bien plus qu’une simple activité physique ; c’est un phénomène culturel en plein essor. Les vêtements...
Pratiquer le yoga est une excellente façon de maintenir une bonne santé physique et mentale. En plus de favoriser...
Avec Ludovic Dulou, le funambule des vagues. De Cordouan à Capbreton, un littoral en mouvement. Du phare de Cordouan...
Enfourcher son vélo pour aller rouler peut paraître très simple, s’entraîner efficacement l’est beaucoup moins. Loïc Lepoutre vous délivre...
Il existe de nombreux styles et types différents yoga, chacun ayant ses propres avantages. Cela dit, certains conviennent mieux...
L’émouvante histoire de l’hymne qui réunit les deux Irlande en rugby. Un documentaire d’Aurélien Delfosse et Tristan Scohy.
Dans le comté de Huili, au Sichuan, les paysans vivent chichement de la culture du tabac. Mais ce district...
Robert Pirès, né le 29 octobre 1973 à Reims, est un footballeur international français évoluant au poste de milieu...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site