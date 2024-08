Documentaire



Léon Marchand est souvent comparé à Michael Phelps, notamment en raison de ses performances exceptionnelles en natation. À seulement 22 ans, Marchand a déjà remporté plusieurs médailles d’or aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, notamment sur le 400 m quatre nages, le 200 m papillon et le 200 m brasse. Ces succès rappellent la domination de Michael Phelps, qui a accumulé 23 médailles d’or olympiques au cours de sa carrière. Bob Bowman, l’ancien entraîneur de Phelps et actuel entraîneur de Marchand, souligne que bien que leurs personnalités diffèrent, les deux nageurs partagent une détermination et un talent exceptionnels. Bowman note que Marchand est un meilleur brasseur que Phelps, tandis que Phelps excellait en dos. Michael Phelps lui-même a exprimé son admiration pour Marchand, réagissant avec enthousiasme à ses victoires et reconnaissant la montée en puissance du jeune nageur français. Michel Coloma, directeur général des Dauphins du Toec, le club de Marchand, a également salué ses performances, affirmant qu’il se rapproche dangereusement du niveau de Phelps.