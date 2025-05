Documentaire

Un champion costaud mais agile

On le surnommait « the greatest » en anglais, en français : le plus grand. Le plus grand boxeur de tous les temps. Et pour cause, quel palmarès : trois fois champion olympique et trois fois champion du monde des poids lourds. Quel destin pour cet Américain qui, selon la légende, a commencé la boxe au début de l’adolescence pour se venger d’un autre enfant qui lui aurait volé son vélo…

À une époque où la victoire se jouait à celui qui tapait le plus fort, il introduit la notion d’intelligence dans le combat en déjouant tous les paris sur la boxe . Au sommet de sa carrière Mohamed Ali pesait 100 kg mais sur le ring, il donnait l’impression de danser. Sa devise était « flotte comme le papillon, pique comme l’abeille ». Ce cogneur terrassait ses adversaires avec autant de puissance que de légèreté. Jamais dans le monde de la boxe catégorie poids lourds, on avait vu autant de technicité.

Défenseur des droits et de la paix