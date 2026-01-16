Ressources Dans la même catégorie

Article Pourquoi la Diagonale des Fous porte-t-elle ce nom ? Dans le monde impitoyable de l’ultra-trail, peu d’événements suscitent autant de crainte, de respect et de fascination que le...

Podcast Mike Marsh, l’homme qui ne savait pas que l’éternité lui tendait les bras Le 5 août 1992 à Barcelone, Mike Marsh aurait dû battre le mythique record du monde du 200 mètres,...

Podcast Mensonges et vérités sur le collagène Dans cet épisode d’Extraterrien, Barth et Marie explorent le monde du collagène, une protéine structurelle essentielle pour notre corps,...

Documentaire Kawaishi Mikinosuke – Le père du judo français Découvrez l’histoire du père du Judo français, Kawaishi Mikinosuke. Nous allons donc parler de la naissance du Judo en...

Documentaire Judo, la voie de la souplesse A travers l’évocation du créateur du Judo et de sa formidable intuition consistant à passer d’un art martial à...

Article 4 infos surprenantes sur le golf Le golf est bien plus qu’une simple promenade de santé sur des étendues de gazon tondues de près. Souvent...

Conférence La course pour tous… ou comment courir sans se blesser La course à pied est devenue depuis quelques années un sport de masse. Cela n’a pas toujours été le...

Documentaire Portrait de supportrice – Foot, Suède C’est la fan numéro 1 de l’équipe de foot de Suède ! Cette mère de famille de 45 ans...

Documentaire Aurélien Ducroz, de la mer aux sommets: Spitzberg Fort de sa double casquette de skieur-skippeur, Aurélien Ducroz a a entrepris de skier les montagnes les plus septentrionales...

Documentaire Tibet United Découvrez la coupe du monde de football des Tibétains, disputée en juin 2015 à Dharamsala, dans le Nord de...

Documentaire Marc Marquez, de Cervera à Tokyo Le documentaire « De Cervera à Tokyo », revient sur la saison 2016 de Marc Márquez. Plusieurs membres de...

Documentaire Intérieur Sport: Teddy Tamgho \r

Documentaire sur le sauteur Teddy Tamgho lors de son entrainement, 10 mois avant les mondiaux de Moscou et son sacre...

Documentaire Va’a, la pirogue polynésienne Papy Tavi, le Vaa dans les veines. « A son âge, c’est incroyable qu’il ait réussi à tenir sur...

Documentaire Les miroirs du Tour de France (2) : les géants de la route Le Tour de France illustre de façon idéale la dramaturgie sur laquelle la télévision a fondé, depuis ses débuts,...

Documentaire Courage Pour fêter les 5 ans du Puteaux Scorp’ Thai, Xavier Severin et Mustapha Merouane les dirigeants du club de...

Documentaire André-Pierre Gignac, son parcours à Marseille Découvrez la carrière de l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille André-Pierre GIGNAC qui évolue actuellement au Tigres dans le...