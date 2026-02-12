Entre 1950 et 1956, une équipe de football hongroise quasi imbattable, remportant des victoires aux scores impressionnants, devint la fierté du régime. Cette « équipe d’or » sera aussi l’emblème de tout un peuple, rappelant à l’Occident l’identité magyare d’une nation qui n’acceptait pas d’être ravalée au rang de démocratie populaire.
Ces joueurs et cette équipe idolâtrés symbolisèrent l’âme et le désir de réussite du peuple hongrois. Mais ces champions étaient aussi des hommes. Et lorsqu’en 1956, lors de l’insurrection de Budapest, le régime les envoya jouer sur les stades occidentaux, tandis que leurs frères se faisaient tuer sur les barricades, cela fut mal interprété : certains les accusèrent de vouloir avant tout préserver leurs intérêts…
Pourtant, malgré les malentendus, l’histoire d’amour entre cette grande équipe et son pays ne cessera jamais : « l’équipe d’or » a toujours épousé le destin de la Hongrie.
Un documentaire de Jean-Christophe Rosé