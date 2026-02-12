Ressources Dans la même catégorie

Article CBD : l’allié de votre récupération ? La quête de performance et d’équilibre est devenue un pilier central de notre quotidien, que vous soyez un athlète...

Article 5 exercices de jambes pour progresser en course à pied La course à pied est souvent perçue, à tort, comme une activité purement cardiovasculaire où seuls les kilomètres parcourus...

Conférence Sportifs de haut niveau : entre performance et santé La santé des sportifs de haut niveau. Nous parlerons de leur performance au détriment de leur santé physique et...

Article Ado accro à la musculation : comment réagir ? L’engouement des adolescents pour la musculation est devenu un véritable phénomène de société, amplifié par les réseaux sociaux et...

Documentaire Bodybuilding : parcours d’une championne de culturisme Joanna Thomas est la première femme culturiste au monde à être devenue professionnelle à l’âge de 20 ans. Une...

Podcast Reggie Miller, la nuit du chasseur Reggie Miller fait partie des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA. Des plus grandes gueules de l’histoire...

Article 4 infos étonnantes sur le rugby Le rugby n’est pas qu’un simple affrontement physique sur une pelouse grasse, c’est une véritable philosophie en mouvement. Pour...

Conférence Les exploits sportifs expliqués par les sciences Pourquoi les sprinteurs accélèrent-ils avant de passer la ligne d’arrivée ? Pourquoi vaut-il mieux courir derrière quelqu’un ? Comment ajuster au...

Documentaire J’irai aux Jeux avec les skieurs de combiné nordique Gaël Blondeau et Edgar Vallet Le combiné nordique, discipline emblématique des sports d’hiver, fusionne avec brio deux disciplines : le saut à ski et...

Article De la rue aux JO : l’épopée du skateboard Le skateboard, cette planche qui a dévalé les rues et rampes du monde entier, s’est ancré dans l’imaginaire collectif...

Documentaire Au-delà des limites « Au delà des limites » est un documentaire sur le Crossfit français d’une durée de 23 minutes Un documentaire réalisé...

Documentaire Samuel Eto’o, légende du foot et millionnaire Avec un salaire mensuel de presque 2 millions d’euros, Samuel Eto’o est un des footballeurs les mieux payés de...

Article 5 exercices de Pilates essentiels pour sculpter des abdominaux d’acier Le Pilates est une méthode d’entraînement qui allie force, flexibilité et contrôle du corps. Cette discipline est particulièrement efficace...

Documentaire Base-jump : un saut impressionnant depuis les montagnes norvégiennes Ces aventuriers de l’extrême traversent les nuages comme des oiseaux et savourent chaque instant de cette expérience aussi mémorable...

Article Comment préparer un semi-marathon ? Courir un semi-marathon est un défi sportif passionnant, nécessitant un entraînement rigoureux et une bonne préparation mentale. Que vous...

Documentaire À l’école des élites sportives en Russie En Russie, la gymnastique et le ballet sont des sports nationaux. Formés dans des écoles d’élite, les jeunes talents...

Documentaire Mon père est aussi mon entraîneur | Partie 2 Cet été, Léa, 10 ans, dispute le tournoi des petits princes à Annecy, le Roland Garros des enfants de...

Documentaire Les rires et les larmes du maillot jaune \r

100 ans d’exploits ! En 2003, le Tour de France fête ses 100 ans ! 100 ans de passion...

Article Comment commencer la course à pied en 5 étapes simples Commencer la course à pied peut sembler intimidant au premier abord, surtout si l’on n’a pas pratiqué de sport...